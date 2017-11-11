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Турчинов заявив, що в нього немає президентських амбіцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що в нього немає президентських амбіцій. Про це він сказав у коментарі журналістам під час з'їзду партії "Народний фронт", передає кореспондент УНН.

Він нагадав, що вже перебував на посаді в.о. Глави держави.

"Які там амбіції? Я побував на посаді Президента - мені не сподобалося. Величезна відповідальність і відсутність можливості повноцінно жити. Я не отримав задоволення від такої роботи", - зауважив О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що висунуть свого кандидата на президентські вибори-2019.

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