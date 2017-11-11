Турчинов заявив, що в нього немає президентських амбіцій

Він нагадав, що вже перебував на посаді в.о. Глави держави.

"Які там амбіції? Я побував на посаді Президента - мені не сподобалося. Величезна відповідальність і відсутність можливості повноцінно жити. Я не отримав задоволення від такої роботи", - зауважив О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, у "Народному фронті" заявили, що висунуть свого кандидата на президентські вибори-2019.