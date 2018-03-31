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Турчинов в прошлом году получил более 2,6 млн грн доходов

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал 2 млн 621 тыс. гривен доходов за 2017 год, передает УНН со ссылкой на декларацию А.Турчинова за 2017 год.

В 2017 году А.Турчинов получил 731 тыс. 295 гривен заработной платы и 1 млн 890 тыс. грн процентов от вкладов в государственном Ощадбанке.

Жена А.Турчинова задекларировала 208 тыс. грн доходов за 2017 год.

Сообщается, что на счетах в Сбербанке у Турчинова и его жены - почти 965 тыс. долл. (владелец - жена), 49,7 тыс. грн (владелец - жена) и почти 10 тыс. евро (владелец - жена).

Также А.Турчинов и его жена задекларировали 700 тыс. долл. (владелец - жена) и 3 тыс. евро (владелец - жена) и 110 тыс. грн (владелец - жена) наличности.

Также из дорогого ценного имущества в собственности А.Турчинова 12 картин (без указания их стоимости и названий и авторов большинства).

Напомним, общая сумма доходов, полученных Президентом Украины Петром Порошенко за 2017 год, равна 16 млн 303 тыс. 874 грн.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год, указав в ней доходы более чем 17 млн грн, что на 1 млн 300 тыс. грн больше, чем годом ранее.

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