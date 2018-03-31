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Турчинов торік отримав понад 2,6 млн грн доходів

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов задекларував 2 млн 621 тис. гривень доходів за 2017 рік, передає УНН з посиланням на декларацію О.Турчинова за 2017 рік.

У 2017 році О.Турчинов отримав 731 тис. 295 гривень заробітної плати і 1 млн 890 тис. грн відсотків від вкладів у державному Ощадбанку.

Дружина О.Турчинова задекларувала 208 тис. грн доходів за 2017 рік.

Повідомляється, що на рахунках в Ощадбанку у Турчинова і його дружини - майже 965 тис. дол. (власник - дружина), 49,7 тис. грн (власник - дружина) та майже 10 тис. євро (власник - дружина).

Також Турчинов і його дружина задекларували 700 тис. дол. (власник - дружина) та 3 тис. євро (власник - дружина) і 110 тис. грн (власник - дружина) готівки.

Також з дорогого цінного майна у власності Турчинова 12 картин (без зазначення їх вартості і назв і авторів більшості).

Нагадаємо, загальна сума доходів, отриманих Президентом України Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подав електронну декларацію за 2017 рік, вказавши у ній доходи у понад 17 мільйонів гривень, що на 1,3 млн грн більше, ніж роком раніше

 

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