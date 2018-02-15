Турчинов: мы рассчитывали, что Янукович после побега вернется и сложит полномочия

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Представители оппозиции рассчитывали, что после побега 22 февраля 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович вернется в Киев и добровольно сложит полномочия, чтобы не усложнять ситуацию в стране. Об этом сегодня во время доклада в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.