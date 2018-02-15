Турчинов: мы рассчитывали, что Янукович после побега вернется и сложит полномочия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Представители оппозиции рассчитывали, что после побега 22 февраля 2014 года тогдашний президент Виктор Янукович вернется в Киев и добровольно сложит полномочия, чтобы не усложнять ситуацию в стране. Об этом сегодня во время доклада в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил Секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Получив информацию то ли 21, то ли 22 февраля, что Янукович находится в Крыму, мы хотели найти и убедить его вернуться в Киев. Я думаю, у меня хватило бы возможностей убедить его сложить полномочия. Это бы упростило ситуацию в стране и сняло бы определенное напряжение. Но найти его не смогли", - сказал Турчинов.
По его словам, Янукович самоустранился от управления страной, когда "собрал свои манатки и бежал из Киева".
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"Что касается его какого-то обращения (в Харькове - ред.), я не фанат Януковича, чтобы сидеть в Ютюбе и мониторить какие-то обращения. Я не помню его каких-то обращений", - отметил Турчинов.
Он добавил, что "человек, который убивает и грабит свой народ не может называться президентом".
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.