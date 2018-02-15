Турчинов: ми розраховували, що Янукович після втечі повернеться і складе повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Представники опозиції розраховували, що після втечі 22 лютого 2014 року тодішній президент Віктор Янукович повернеться до Києва і добровільно складе повноваження, щоб не ускладнювати ситуацію в країні. Про це сьогодні під час доповіді в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Отримавши інформацію чи то 21, чи то 22 лютого, що Янукович перебуває у Криму, ми хотіли знайти і переконати його повернутися до Києва. Я думаю, у мене вистачило б спроможностей переконати його скласти повноваження президента. Це б спростило ситуацію у країні і зняло б певну напругу. Але знайти його не змогли”, — сказав Турчинов.
За його словами, Янукович самоусунувся від керування країною, коли “зібрав свої манатки і втік з Києва”.
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“Що стосується його якогось звернення (у Харкові — ред.), я не фанат Януковича, щоб сидіти в Ютюбі і моніторити якісь звернення. Я не пам’ятаю його якихось звернень”, — зазначив Турчинов.
Він додав, що “людина, яка вбиває і грабує свій народ не може називатися президентом”.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.