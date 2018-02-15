Турчинов: ми розраховували, що Янукович після втечі повернеться і складе повноваження

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Представники опозиції розраховували, що після втечі 22 лютого 2014 року тодішній президент Віктор Янукович повернеться до Києва і добровільно складе повноваження, щоб не ускладнювати ситуацію в країні. Про це сьогодні під час доповіді в якості свідка в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, повідомив Секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.