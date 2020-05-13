Турборежим в ВР: у нардепа загорелся пульт для голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Верховной Раде Украины объявили технический перерыв из-за того, что у народного депутата загорелся пульт для голосования. Об этом объявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.
"Были технические проблемы с пультом, его заменили, работаем дальше", - сказал Разумков.
Так, во время заседания у народного депутата Максима Ткаченко загорелся пульт для голосования, в связи с чем был объявлен небольшой перерыв.
Напомним, в ВР был технический перерыв в сессионном зале провели санитарно-эпидемиологические мероприятия.