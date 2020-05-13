Рада піде на півторагодинну перерву для санітарного прибирання сесійної зали

"Працюємо до 14 години, потім робимо технічну перерву на півтори години для того, щоб провести санітарно-епідеміологічні заходи", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.