Рада піде на півторагодинну перерву для санітарного прибирання сесійної зали
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховна Рада України о 14:00 піде на півторагодинну перерву, щоб у сесійній залі провели санітарно-епідеміологічні заходи. Про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Працюємо до 14 години, потім робимо технічну перерву на півтори години для того, щоб провести санітарно-епідеміологічні заходи", - сказав Разумков.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.