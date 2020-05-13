Рада пойдет на полуторачасовой перерыв для санитарной уборки сессионного зала

"Работаем до 14 часов, потом делаем технический перерыв на полтора часа для того, чтобы провести санитарно-эпидемиологические мероприятия", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.