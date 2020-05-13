Турборежим у ВР: у нардепа загорівся пульт для голосування

“Були технічні проблеми з пультом, його замінили, працюємо далі”, — сказав Разумков.

Так, під час засідання у народного депутата Максима Ткаченка загорівся пульт для голосування, у зв’язку з чим була оголошена невелика перерва.

Нагадаємо, у ВР була технічна перерва, у сесійній залі провели санітарно-епідеміологічні заходи.