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Турборежим у ВР: у нардепа загорівся пульт для голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Верховній Раді України оголосили технічну перерву через те, що у народного депутата загорівся пульт для голосування. Про це оголосив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Турборежим у ВР: у нардепа загорівся пульт для голосування

“Були технічні проблеми з пультом, його замінили, працюємо далі”, — сказав Разумков.

Так, під час засідання у народного депутата Максима Ткаченка загорівся пульт для голосування, у зв’язку з чим була оголошена невелика перерва.

Нагадаємо, у ВР була технічна перерва, у сесійній залі провели санітарно-епідеміологічні заходи.

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