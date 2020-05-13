Турборежим у ВР: у нардепа загорівся пульт для голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Верховній Раді України оголосили технічну перерву через те, що у народного депутата загорівся пульт для голосування. Про це оголосив голова ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
“Були технічні проблеми з пультом, його замінили, працюємо далі”, — сказав Разумков.
Так, під час засідання у народного депутата Максима Ткаченка загорівся пульт для голосування, у зв’язку з чим була оголошена невелика перерва.
Нагадаємо, у ВР була технічна перерва, у сесійній залі провели санітарно-епідеміологічні заходи.