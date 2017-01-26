ЦИК утвердила две сметы на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня, 26 января на заседании Центральной избирательной комиссии утвердили две сметы комиссии на 2017 год. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
Так, 26 января состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел глава комиссии Михаил Охендовский.
На заседании Комиссия утвердила штатное расписание членов Центральной избирательной комиссии, работников Секретариата и патронатной службы Центральной избирательной комиссии, а также работников Службы распорядителя Государственного реестра избирателей на 2017 год.
Кроме того, утверждены две Сметы Центральной избирательной комиссии на 2017 год. А именно - по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на общую сумму 32 млн 167 тыс. 600 грн и по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на 2017 год на общую сумму 31 млн 426 тыс. 200 грн.