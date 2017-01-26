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ЦИК утвердила две сметы на 2017 год

ЦИК утвердила две сметы на 2017 год

Киев • УНН

 • 10806 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня, 26 января на заседании Центральной избирательной комиссии утвердили две сметы комиссии на 2017 год. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

Так, 26 января состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел глава комиссии Михаил Охендовский.

На заседании Комиссия утвердила штатное расписание членов Центральной избирательной комиссии, работников Секретариата и патронатной службы Центральной избирательной комиссии, а также работников Службы распорядителя Государственного реестра избирателей на 2017 год.

Кроме того, утверждены две Сметы Центральной избирательной комиссии на 2017 год. А именно - по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на общую сумму 32 млн 167 тыс. 600 грн и по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" на 2017 год на общую сумму 31 млн 426 тыс. 200 грн.

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