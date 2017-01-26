ЦВК затвердила два кошториси на 2017 рік

Так, 26 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів голова комісії Михайло Охендовський.

На засіданні Комісія затвердила штатний розпис членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, а також працівників Служби розпорядника Державного реєстру виборців на 2017 рік.

Окрім того, затверджено два Кошториси Центральної виборчої комісії на 2017 рік. А саме — за бюджетною програмою 6731020 “Проведення виборів народних депутатів України” на загальну суму 32 млн 167 тис. 600 грн та за бюджетною програмою 6731050 “Функціонування Державного реєстру виборців” на 2017 рік на загальну суму 31 млн 426 тис. 200 грн.