ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании зарегистрировала еще двух кандидатов на пост Президента Украины, передает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть "ОПОРА".
Как сообщили в "ОПОРЕ", ЦИК зарегистрировала кандидатами на пост Президента Украины Виктора Бондаря ("Видродження") и Романа Бессмертного (самовыдвижение).
Напомним, всего в ЦИК документы для регистрации кандидатами на выборах президента подало 90 человек.
Комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты. Добавим, все поданные заявки ЦИК будет рассматривать до 8 февраля включительно.