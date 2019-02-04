ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на посаду Президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні під час засідання зареєструвала ще двох кандидатів на пост Президента України, передає УНН із посиланням на Громадянську мережу "ОПОРА".
Як повідомили в "ОПОРІ", ЦВК зареєструвала кандидатами на пост Президента України Віктора Бондаря ("Відродження") та Романа Безсмертного (самовисування).
Нагадаємо, загалом до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на виборах президента подало 90 людей.
Комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.