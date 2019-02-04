ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на посаду Президента України

Як повідомили в "ОПОРІ", ЦВК зареєструвала кандидатами на пост Президента України Віктора Бондаря ("Відродження") та Романа Безсмертного (самовисування).

Нагадаємо, загалом до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на виборах президента подало 90 людей.

Комісія завершила приймати документи для реєстрації кандидатів в президенти. Додамо, усі подані заявки ЦВК розглядатиме до 8 лютого включно.