ЦИК решила выдать удостоверения новым нардепам 29 августа

"Комиссия приняла протокольное решение, которым уполномочила Секретариат ЦИК выдать народным депутатам Украины, избранным на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, которые приняли присягу, соответствующие удостоверения и нагрудные знаки 29 августа 2019 года в помещении Верховной Рады Украины во время торжественного заседания", - указали в ЦИК.

Напомним, ЦИК зарегистрировала уже 321 народного депутата.