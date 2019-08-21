ЦВК зареєструвала вже 321 народного депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала 83 народних депутатів України, всього зареєстровано уже 321 нового нардепа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
“Відповідно до Конституції України, Закону України „Про вибори народних депутатів України“ та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 47 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, — вказано у повідомленні.
Серед них:
-
- 26 — від партії “Слуга народу”;
-
- 8 — від партії “Опозиційна платформа — За життя”;
-
- 5 — від політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”;
-
Також відповідно до Конституції України, Закону України “Про вибори народних депутатів України” та на підставі відповідних протоколів ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах Комісія зареєструвала 36 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.
“Таким чином, станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 — обраних в ЗБВО та 155 — обраних в ОВО”, — додали у ЦВК.
Як зазначав УНН, ЦВК офіційно оприлюднила результати виборів на 210-му окрузі.