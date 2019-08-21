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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 76796 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124801 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135132 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124782 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127333 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129632 просмотра

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ЦИК зарегистрировала уже 321 народного депутата

ЦИК зарегистрировала уже 321 народного депутата

Киев  •  УНН

 • 9562 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала 83 народных депутатов Украины, всего зарегистрировано уже 321 нового нардепа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ЦИК.

“Согласно Конституции Украины, Закону Украины „О выборах народных депутатов Украины“ и на основании протокола ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 47 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе”, — указано в сообщении.

Среди них:

  • 26 — от партии “Слуга народа”;
  • 8 — от партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”;
  • 5 — от политической партии “Батькивщина”;

Также в соответствии с Конституцией Украины, Закону Украины “О выборах народных депутатов Украины” и на основании соответствующих протоколов ЦИК о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах Комиссия зарегистрировала 36 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатных избирательных округах.

“Таким образом, по состоянию на 21 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 321 народного депутата Украины: 166 — избранных в ЗБВО и 155 — избранных в ОВО”, — добавили в ЦИК.

Как отмечал УНН, ЦИК официально обнародовала результаты выборов на 210-м округе.

Украинские Национальные Новости

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