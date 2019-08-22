ЦВК вирішила видати посвідчення новим нардепам 29 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Центральна виборча комісія ухвалила рішення про видачу посвідчень та нагрудних знаків новообраним народним депутатам після складення присяги на урочистому засіданні Верховної Ради 29 серпня. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК.
"Комісія прийняла протокольне рішення, яким уповноважила Секретаріат ЦВК видати народним депутатам України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, які склали присягу, відповідні посвідчення та нагрудні знаки 29 серпня 2019 року в приміщенні Верховної Ради України під час урочистого засідання", - вказали у ЦВК.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала вже 321 народного депутата.