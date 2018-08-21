Цуренко вернулась в топ-40 мирового теннисного рейтинга
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. WTA представила обновленный мировой рейтинг в котором рывок сделала киевлянка Леся Цуренко, сообщает УНН.
Выход в четвертьфинал престижных соревнований в Цинциннати позволил Цуренко сделать рывок в виде 9-ти ступеней и попасть на 35-й уровень.
Наша Элина Свитолина осталась на прежнем месте — 7, как и Катерина Бондаренко — 86. Зато Екатерина Козлова поднялась на 2 места.
Также отметим спурт нашей Ольги Янчук (50) — 267.
Заметим, что наибольший рывок в топ-100 на счету немки Татьяны Марии +18 — 67-я.
Как сообщал УНН, Свитолина и Цуренко не смогли пройти в полуфинал турнира в Цинциннати.