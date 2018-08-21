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Цуренко повернулася до топ-40 світового тенісного рейтингу

Київ • УНН

 • 8438 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. WTA представила оновлений світовий рейтинг в якому ривок зробила киянка Леся Цуренко, повідомляє УНН.

Цуренко повернулася до топ-40 світового тенісного рейтингу

Вихід до чвертьфіналу престижних змагань у Цинциннаті дозволив Цуренко зробити ривок у вигляді 9-ти сходинок і потрапити на 35-й щабель.

Наша Еліна Світоліна залишилась на попередньому місці — 7, як і Катерина Бондаренко — 86. Натомість Катерина Козлова піднялася на 2 місця.

Також відзначимо спурт нашої Ольги Янчук (+50) — 267.

Зауважимо, що найбільший ривок у топ-100 на рахунку німкені Татьяни Марії +18 — 67-ма.

Як повідомляв УНН, Світоліна та Цуренко не змогли пройти до півфіналу турніру в Цинциннаті.

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