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Цуренко победила на старте престижного турнира в США

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В Цинциннати (США) стартовал теннисный турнир категории WTA Premier в котором участвует вторая ракетка Украины Леся Цуренко, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Цуренко победила на старте престижного турнира в США

У Цуренко не было проблем во встрече против американки Даниэль Коллинс - 6:0, 6:2. Киевлянка реализовала пять брейков и не отдала оппонентке ни одного гейма на своей подаче.

Стоит отметить, что во втором раунде турнира с призовым фондом 2,874 млн долл., украинку ждет поединок против седьмой сеяной Гарбинье Мугурусою из Испании.

Добавим также, во втором круге турнира начнет борьбу и Элина Свитолина, которая будет противостоять россиянке Светлане Кузнецовой.

Как сообщал УНН, в обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина опустилась на седьмое место.

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