Цуренко победила на старте престижного турнира в США

У Цуренко не было проблем во встрече против американки Даниэль Коллинс - 6:0, 6:2. Киевлянка реализовала пять брейков и не отдала оппонентке ни одного гейма на своей подаче.



Стоит отметить, что во втором раунде турнира с призовым фондом 2,874 млн долл., украинку ждет поединок против седьмой сеяной Гарбинье Мугурусою из Испании.



Добавим также, во втором круге турнира начнет борьбу и Элина Свитолина, которая будет противостоять россиянке Светлане Кузнецовой.



Как сообщал УНН, в обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина опустилась на седьмое место.