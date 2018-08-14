Цуренко перемогла на старті престижного турніру в США

Цуренко не мала проблем у зустрічі проти американки Даніель Коллінс – 6:0, 6:2. Киянка реалізувала п'ять брейків і не віддала опонентці жодного гейму на своїй подачі.



Варто відзначити, що у другому раунді турніру з призовим фондом 2,874 млн. дол., українку чекає поєдинок проти сьомої сіяною Гарбіньє Мугурусою з Іспанії.



Додамо також, у другому колі турніру розпочне боротьбу і Еліна Світоліна, яка протистоятиме росіянці Світлані Кузнєцовій.



Як повідомляв УНН, в оновленому рейтингу WTA українка Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце.