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Цуренко перемогла на старті престижного турніру в США

Київ • УНН

 • 8126 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Цинциннаті (США) стартував тенісний турнір категорії WTA Premier в якому бере участь друга ракетка України Леся Цуренко, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Цуренко перемогла на старті престижного турніру в США

Цуренко не мала проблем у зустрічі проти американки Даніель Коллінс – 6:0, 6:2. Киянка реалізувала п'ять брейків і не віддала опонентці жодного гейму на своїй подачі.

Варто відзначити, що у другому раунді турніру з призовим фондом 2,874 млн. дол., українку чекає поєдинок проти сьомої сіяною Гарбіньє Мугурусою з Іспанії.

Додамо також, у другому колі турніру розпочне боротьбу і Еліна Світоліна, яка протистоятиме росіянці Світлані Кузнєцовій.

Як повідомляв УНН, в оновленому рейтингу WTA українка Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце.

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