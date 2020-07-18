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Цукерберг назвал реакцию властей США на COVID-19 недостаточно эффективной

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал меры, принимаемые властями США для сдерживания распространения коронавируса, и указал на то, что ситуация с заболеваемостью в США “значительно хуже”, чем в других странах. Об этом предприниматель заявил во время стрима в Facebook с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктором Энтони Фаучи, передает УНН.

“На этом этапе стало понятно, что траектория (заболеваемости) США значительно хуже, чем во многих других странах и что наше правительство и администрация оказались значительно менее эффективными в этом вопросе”, — сказал Цукерберг.

Глава Facebook также отметил, что в то время, как каждая или почти каждая развитая страна фиксирует сравнительно меньшее, чем в США, количество заболеваний, в Штатах ежедневный прирост заболевших идет рекордными темпами.

“Лично я думаю, что мы должны относиться ко всему этому гораздо серьезнее”, — заключил Цукерберг.

Фаучи в ответ признал, что, несмотря на улучшения в отдельных регионах, например, в Нью-Йорке, в некоторых штатах происходят вспышки заболеваний. Эксперт выделил, в частности, Аризону, Калифорнию и Техас.

По его словам, некоторые штаты, несмотря на официальные инструкции, слишком быстро перешли к смягчению мер. “Это, как я уже говорил ранее, инструкция к тому, чтобы попасть в неприятности”, — отметил доктор. В других штатах или городах, добавил он, люди сами не соблюдали меры предосторожности, в частности, не носили маски и не находились на достаточном удалении от других людей.

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