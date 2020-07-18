Цукерберг назвал реакцию властей США на COVID-19 недостаточно эффективной

КИЕВ. 18 июля. УНН. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг раскритиковал меры, принимаемые властями США для сдерживания распространения коронавируса, и указал на то, что ситуация с заболеваемостью в США “значительно хуже”, чем в других странах. Об этом предприниматель заявил во время стрима в Facebook с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктором Энтони Фаучи, передает УНН.