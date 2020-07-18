Цукерберг назвав реакцію влади США на COVID-19 недостатньо ефективною

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Засновник і глава Facebook Марк Цукерберг розкритикував заходи, вжиті владою США для стримування поширення коронавірусу, і вказав на те, що ситуація із захворюваністю в США “значно гірше”, ніж в інших країнах. Про це підприємець заявив під час стріму в Facebook з директором Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США доктором Ентоні Фаучі, передає УНН.

“На цьому етапі стало зрозуміло, що траєкторія (захворюваності) США значно гірше, ніж у багатьох інших країнах і що наш уряд і адміністрація виявилися значно менш ефективними в цьому питанні”, — сказав Цукерберг.

Глава Facebook також зазначив, що в той час, як кожна або майже кожна розвинена країна фіксує порівняно менше, ніж в США, кількість захворювань, в Штатах щоденний приріст хворих йде рекордними темпами.

“Особисто я думаю, що ми повинні ставитися до всього цього набагато серйозніше”, — додав Цукерберг.

Фаучі у відповідь визнав, що, незважаючи на поліпшення в окремих регіонах, наприклад, в Нью-Йорку, в деяких штатах відбуваються спалахи захворювань. Експерт підкреслив, зокрема, Арізону, Каліфорнію і Техас.

За його словами, деякі штати, незважаючи на офіційні інструкції, занадто швидко перейшли до пом’якшення заходів. “Це, як я вже говорив раніше, інструкція до того, щоб потрапити в неприємності”, — зазначив лікар. В інших штатах або містах, додав він, люди самі не дотримувалися запобіжних заходів, зокрема, не носили маски і не перебували на достатній дистанції від інших людей.

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