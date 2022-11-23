ЦРУ ищет россиян, которые готовы сотрудничать из-за недовольства войны в Украине – WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава ЦРУ использовал свое первое личное появление на публике после того, как занял эту должность в прошлом году, чтобы предоставить информацию потенциальным агентам. Он заявил, что управления ищет недовольных россиян для сотрудничества.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Дэвид Марлоу, заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления, сказал академической аудитории, что вторжение в Украину стало огромным провалом российского президента и открывает возможности для западных спецслужб среди недовольных россиян.
Цитата
"путин был в своем наилучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность заставлять Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что россия – сильное государство. Он упустил все это", — сказал Марлоу.
"Мы ищем по всему миру россиян, которым это (война в Украине – ред.) так же отвратительно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", — добавил он.
Редкие публичные заявления Марлоу прошли на прошлой неделе перед избранной аудиторией преподавателей и сотрудников университета. В понедельник Hayden Center обнародовал видеозапись события, на котором мистер Марлоу объединил с заместителем директора ЦРУ по анализу Линдой Вайсголд, чье подразделение отвечает за изготовление готовых отчетов разведки и информирования президента Байдена и других чиновников.
Напомним
Глава ЦРУ встретился с начальником разведки путина и передал предупреждение о последствиях применения ядерного оружия.