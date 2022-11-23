ЦРУ ищет россиян, которые готовы сотрудничать из-за недовольства войны в Украине – WSJ

Детали

Дэвид Марлоу, заместитель директора по операциям Центрального разведывательного управления, сказал академической аудитории, что вторжение в Украину стало огромным провалом российского президента и открывает возможности для западных спецслужб среди недовольных россиян.

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"путин был в своем наилучшем моменте за день до вторжения, когда у него еще была возможность заставлять Украину, влиять на НАТО и демонстрировать, что россия – сильное государство. Он упустил все это", — сказал Марлоу.

"Мы ищем по всему миру россиян, которым это (война в Украине – ред.) так же отвратительно, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества", — добавил он.

Редкие публичные заявления Марлоу прошли на прошлой неделе перед избранной аудиторией преподавателей и сотрудников университета. В понедельник Hayden Center обнародовал видеозапись события, на котором мистер Марлоу объединил с заместителем директора ЦРУ по анализу Линдой Вайсголд, чье подразделение отвечает за изготовление готовых отчетов разведки и информирования президента Байдена и других чиновников.

Напомним

Глава ЦРУ встретился с начальником разведки путина и передал предупреждение о последствиях применения ядерного оружия.