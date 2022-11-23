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ЦРУ шукає росіян, які готові співпрацювати через невдоволення війни в Україні – WSJ

ЦРУ шукає росіян, які готові співпрацювати через невдоволення війни в Україні – WSJ

Київ • УНН

 • 465273 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Глава ЦРУ використав свою першу особисту появу на публіці після того, як обійняв цю посаду минулого року, щоб надати інформацію потенційним агентам. Він заявив, що управління шукає невдоволених росіян для співпраці.

Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Девід Марлоу, заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління, сказав академічній аудиторії, що вторгнення в Україну стало величезним провалом російського президента і відкриває можливості для західних спецслужб серед незадоволених росіян.

Цитата

"путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість змушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що росія – сильна держава. Він змарнував все це", — сказав Марлоу.

"Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це (війна в Україні – ред.) так само огидно, як і нам. Тому що ми відкриті для співпраці", — додав він.

Рідкісні публічні заяви Марлоу відбулися минулого тижня перед обраною аудиторією викладачів і співробітників університету. У понеділок Hayden Center оприлюднив відеозапис події, на якому містер Марлоу поєднав із заступником директора ЦРУ з аналізу Ліндою Вайсголд, чий підрозділ відповідає за виготовлення готових звітів розвідки та інформування президента Байдена та інших високопосадовців.

Нагадаємо

Глава ЦРУ зустрівся з начальником розвідки путіна та передав попередження про наслідки застосування ядерної зброї.

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