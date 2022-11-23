ЦРУ шукає росіян, які готові співпрацювати через невдоволення війни в Україні – WSJ

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Девід Марлоу, заступник директора з операцій Центрального розвідувального управління, сказав академічній аудиторії, що вторгнення в Україну стало величезним провалом російського президента і відкриває можливості для західних спецслужб серед незадоволених росіян.

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"путін був у своєму найкращому моменті за день до вторгнення, коли у нього ще була можливість змушувати Україну, впливати на НАТО і демонструвати, що росія – сильна держава. Він змарнував все це", — сказав Марлоу.

"Ми шукаємо по всьому світу росіян, яким це (війна в Україні – ред.) так само огидно, як і нам. Тому що ми відкриті для співпраці", — додав він.

Рідкісні публічні заяви Марлоу відбулися минулого тижня перед обраною аудиторією викладачів і співробітників університету. У понеділок Hayden Center оприлюднив відеозапис події, на якому містер Марлоу поєднав із заступником директора ЦРУ з аналізу Ліндою Вайсголд, чий підрозділ відповідає за виготовлення готових звітів розвідки та інформування президента Байдена та інших високопосадовців.

Нагадаємо

Глава ЦРУ зустрівся з начальником розвідки путіна та передав попередження про наслідки застосування ядерної зброї.