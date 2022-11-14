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Глава ЦРУ зустрівся з начальником розвідки путіна та передав попередження про наслідки застосування ядерної зброї

Глава ЦРУ зустрівся з начальником розвідки путіна та передав попередження про наслідки застосування ядерної зброї

Київ • УНН

 • 373917 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Директор ЦРУ Білл Бернс зустрівся зі своїм колегою з російської розвідки сергієм наришкіним в Анкарі в понеділок у рамках зусиль США щодо "спілкування з росією з управління ризиками" та обговорення справ "несправедливо затриманих громадян США". Про це CNN повідомив представник Ради національної безпеки, передає УНН.

Цитата

"Ми дуже відкрито заявляли про те, що у нас є канали для зв'язку з росією з питань управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності, - сказав представник. - У рамках цих зусиль Білл Бернс сьогодні перебуває в Анкарі, щоб зустрітися зі своїм колегою з російської розвідки".

Деталі

Представник наголосив, що Бернс "не веде жодних переговорів".

"Він не обговорює врегулювання війни в Україні. Він передає повідомлення про наслідки застосування росією ядерної зброї та ризики ескалації стратегічної стабільності. Він також порушить справи про несправедливо затриманих громадян США".

Представник додав, що США проінформували Україну про зустріч напередодні поїздки Бернса.

"Ми твердо дотримуємося нашого основного принципу: нічого про Україну без України", - сказав представник.

Контекст

За останній рік адміністрація Байдена кілька разів відправляла Бернса для переговорів з росіянами, оскільки американсько-російські відносини продовжують погіршуватися.

Бернса відправили до Москви в листопаді минулого року, перш ніж росія вторглася в Україну, щоб попередити кремль про наслідки.

Обговорення також є частиною зусиль США щодо підтримки відкритих ліній зв'язку з Москвою на тлі погроз путіна про те, що росія може застосувати ядерну зброю в Україні.

Російські офіційні особи також минулого місяця почали стверджувати, що Україна готується використовувати "брудну бомбу" - заява, яка стурбувала США та міжнародну спільноту, була просто приводом для росії, щоб використати її самостійно, і що Міжнародне агентство з атомної енергії спростувало після розслідування українських об'єктів.

За словами офіційних осіб, США не бачать жодних ознак того, що путін зважився на застосування ядерної зброї.

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