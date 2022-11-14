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Глава ЦРУ встретился с начальником разведки путина и передал предупреждение о последствиях применения ядерного оружия

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Директор ЦРУ Билл Бернс встретился со своим коллегой по российской разведке сергеем нарышкиным в Анкаре в понедельник в рамках усилий США по "общению с россией по управлению рисками" и обсуждению дел "несправедливо задержанных граждан США". Об этом CNN сообщил представитель Совета национальной безопасности, передает УНН.

Цитата

"Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности, – сказал представитель. – В рамках этих усилий Билл Бернс сегодня находится в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой по российской разведке".

Детали

Представитель подчеркнул, что Бернс "не ведет никаких переговоров".

"Он не обсуждает урегулирование войны в Украине. Он передает сообщения о последствиях применения россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также подымет дела о несправедливо задержанных гражданах США".

Представитель добавил, что США проинформировали Украину о встрече накануне поездки Бернса.

"Мы твердо придерживаемся нашего основного принципа: ничего об Украине без Украины", - сказал представитель.

Контекст

За последний год администрация Байдена несколько раз отправляла Бернса для переговоров с россиянами, поскольку американо-российские отношения продолжают ухудшаться.

Бернса отправили в Москву в ноябре прошлого года, прежде чем россия вторглась в Украину, чтобы предупредить кремль о последствиях.

Обсуждение также является частью усилий США по поддержке открытых линий связи с Москвой на фоне угроз путина о том, что россия может применить ядерное оружие в Украине.

Российские официальные лица также в прошлом месяце начали утверждать, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" - заявление, обеспокоившее США и международное сообщество, было просто поводом для россии, чтобы использовать ее самостоятельно, и что Международное агентство по атомной энергии опровергло после расследования украинских объектов.

По словам официальных лиц, США не видят никаких признаков того, что путин решился на применение ядерного оружия.

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