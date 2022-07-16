ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 15 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· В МО рф заявили, что "на Луганщине росгвардейцами были обнаружены документы, подтверждающие, что с апреля по июнь 2022 года многие украинские военные самовольно оставили передовую линию обороны под разными предлогами, то есть фактически дезертировали". Это – дезинформация!
· Руководители-"коллаборанты" временно оккупированных территорий Луганской области сообщили: "в городе Соледар украинские силовики расстреливают пророссийски настроенных мирных жителей. Такие же факты были зафиксированы в Рубежном и Северодонецке". Это – дезинформация!
· СМИ рф со ссылкой на Минобороны россии сообщили, что "в Виннице был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров, где на тот момент происходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружения относительно предоставления Украине очередной партии самолетов, средств поражения и организация ремонта украинского авиапарка". Это – фейк!
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