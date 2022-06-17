ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали в течение 16 июня, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
• Депутат совета федераций россии а.клишас сообщил, что “дети, рожденные на [оккупированной] территории Запорожской области после 24 февраля, автоматически россиянами не станут, такой нормы в законе о гражданстве нет, но вопрос нужно решать”. Это — манипуляция!
• В МО рф рассказали об американском проекте “P-268”, заявленная цель которого — изучения вирусов, способных инфицировать комаров Aedes. В то же время, в ведомстве напомнили о вспышках лихорадки денге, вируса Зика и желтой лихорадки, что “были обнаружены на Кубе в годы Холодной войны и связывались с инфицированными насекомыми”. Это —манипуляция!
• В ходе работы форума “ПМЭФ-2022” помощник президента рф в.мединский заявил: “Киев прервал переговоры с москвой после контактов с представителями Вашингтона, а вопрос о возобновлении переговоров россии и Украины следует задать Киеву, поскольку рф открыта к ним”. Это — дезинформация!
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