ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували протягом 16 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
• Депутат ради федерацій росії а.клішас повідомив, що “діти, народжені на [окупованій] території Запорізької області після 24 лютого, автоматично росіянами не стануть, такої норми в законі про громадянство немає, але питання треба вирішувати”. Це — маніпуляція!
• В МО рф розповіли про американський проект “P-268”, заявлена мета якого — вивчення вірусів, здатних інфікувати комарів Aedes. Водночас, у відомстві нагадали про спалахи лихоманки денге, вірусу Зіка та жовтої лихоманки, що “були виявлені на Кубі в роки Холодної війни та пов’язувалися з інфікованими комахами”. Це — маніпуляція!
• В ході роботи форуму “ПМЕФ-2022” помічник президента рф в.мединський заявив: “Київ перервав переговори з москвою після контактів з представниками Вашингтона, а питання щодо відновлення переговорів росії та України слід поставити Києву, оскільки рф відкрита до них”. Це — дезінформація!
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