роспропаганда поширює фейк про мобілізацію жінок в Україні - Центр протидії дезінформації

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Повідомляється, що низкою проросійських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ С. Шапталою, у якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно «до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років».

Однак ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим, наголошують у ЦПД при РНБО.

«Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на «внутрішнього» споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України», - наголосили в ЦПД.

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