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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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роспропаганда поширює фейк про мобілізацію жінок в Україні - Центр протидії дезінформації

роспропаганда поширює фейк про мобілізацію жінок в Україні - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 177747 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Російські пропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок до лав Сил оборони України. Про це інформує у Telegram-каналі Центр протидії дезінформації при РНБО, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що низкою проросійських Telegram-каналів поширено фото документу, нібито підписаного начальником Генштабу ЗСУ С. Шапталою, у якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно «до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років».

Однак ця інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим, наголошують у ЦПД при РНБО.

«Застерігаємо! Поширюваний фейк розрахований на «внутрішнього» споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України», - наголосили в ЦПД.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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