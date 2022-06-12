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роспропаганда распространяет фейк о мобилизации женщин в Украине - Центр противодействия дезинформации

роспропаганда распространяет фейк о мобилизации женщин в Украине - Центр противодействия дезинформации

Киев • УНН

 • 177744 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Российские пропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в ряды Сил обороны Украины. Об этом информирует в Telegram-канале Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного начальником Генштаба ВСУ С. Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо «до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете… и провести мобилизационные мероприятия, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет».

Однако эта информация не соответствует действительности, а сам документ является фейковым, отмечают в ЦПД при СНБО.

«Предостерегаем! Распространяемый фейк рассчитан на «внутреннего» потребителя и преследует цель создания очагов социальной нестабильности в отдельных регионах Украины», - отметили в ЦПИ.

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