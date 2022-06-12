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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 50001 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 98978 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 134505 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 185780 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 181718 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 176826 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 151967 перегляди

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ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

Київ • УНН

 • 126288 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували протягом 11 червня, передає УНН.

Деталі

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Проросійські Telegram-канали поширюють відео, основною темою якого є нібито отримання жінкою “похоронки” щодо загибелі сина, а через декілька днів після цього — повістки з вимогою його прибуття до військового комісаріату. Однак російську “акторку” видає ламана українська мова, що звучить у кадрі. Це — маніпуляція!

· ЗМІ рф повідомили, що зс рф вивели з ладу українські кораблі “Вінниця” та “Юрій Олефіренко” та навіть опублікували відео затоплення “Вінниці”, однак корабель було списано ще 2021 року. При цьому “Ізвєстія” написали, що судна були передані США та Великою Британією, однак їх було вироблено в срср. Це — фейк!

· Колаборант-“керівник” Херсонщини в.сальдо заявив: “всі кредити, які хтось брав в [українських] банках, можна не виплачувати, жодної відповідальності за це не буде”, однак ця інформація не відповідає дійсності. Це — дезінформація!

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Українські Національні Новини

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