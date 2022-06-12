ЦПД при РНБО зібрав добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, що окупанти згенерували протягом 11 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
· Проросійські Telegram-канали поширюють відео, основною темою якого є нібито отримання жінкою “похоронки” щодо загибелі сина, а через декілька днів після цього — повістки з вимогою його прибуття до військового комісаріату. Однак російську “акторку” видає ламана українська мова, що звучить у кадрі. Це — маніпуляція!
· ЗМІ рф повідомили, що зс рф вивели з ладу українські кораблі “Вінниця” та “Юрій Олефіренко” та навіть опублікували відео затоплення “Вінниці”, однак корабель було списано ще 2021 року. При цьому “Ізвєстія” написали, що судна були передані США та Великою Британією, однак їх було вироблено в срср. Це — фейк!
· Колаборант-“керівник” Херсонщини в.сальдо заявив: “всі кредити, які хтось брав в [українських] банках, можна не виплачувати, жодної відповідальності за це не буде”, однак ця інформація не відповідає дійсності. Це — дезінформація!
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