ЦПД при СНБО обнародовал подборку фейков и манипуляций от российских пропагандистов за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение недели. Об этом сообщает УНН.
Детали
Основными темами российских пропагандистов были:
· "Запад продолжает давить на рф, чтобы ослабить ее экономически";
· "ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты инфраструктуры, используя РСЗО HIMARS";
· "Украина не имеет шансов в войне против рф".
Как роспропаганда освещала эти темы:
· "Санкционное давление Запада не подкосило россию, а лишь дало мощный старт импортозамещению, которое уже успешно внедряется во всех промышленных сферах";
· "ВСУ нарушают правила ведения войны и избрали тактику устрашения, обстреливая гражданские объекты. Четким примером стал обстрел здания исправительной колонии в Еленовке";
· "Несмотря на все попытки на фронте, а также поддержку оружием от Западных стран, ВСУ неизбежно проиграет, а все поставленные цели будут выполнены ВС рф. Многие мировые эксперты уже заявили, что Украина проигрывает в этом военном конфликте".
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