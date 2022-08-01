ЦПД при РНБО оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій від російських пропагандистів за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом тижня. Про це повідомляє УНН.
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Основними темами російських пропагандистів були:
· "Захід продовжує тиснути на рф, щоб послабити її економічно";
· "ЗСУ продовжують обстрілювати цивільні об'єкти інфраструктури, використовуючи РСЗВ HIMARS";
· "Україна не має шансів у війні проти рф".
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
· "Санкційний тиск Заходу не підкосив росію, а лише дав потужний старт імпортозаміщенню, яке вже успішно впроваджується в усіх промислових сферах";
· "ЗСУ порушують правила ведення війни і вибрали тактику залякування, обстрілюючи цивільні об'єкти. Чітким прикладом став обстріл будівлі виправної колонії в Оленівці";
· "Попри всі намагання на фронті, а також підтримку зброєю від Західних країн, ЗСУ неминуче програє, а всі поставлені цілі будуть виконані ЗС рф. Багато світових експертів вже заявили, що Україна програє в цьому військовому конфлікті".
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