В этом году Пасхальная корзина будет стоить около 377 грн - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Стоимость Пасхальной корзины по средним ценам по Украине по состоянию на начало апреля составит около 377 грн, что на 28 грн или на 8% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 349 грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Института аграрной экономики.
Отмечается, что стоимость основной составляющей - пасхи домашней выпечки - составит около 60 грн за 1 кг. Готовая пасха в магазине из расчета на 1 кг обойдется в 65-174 грн.
Рост стоимости пасхи связан с подорожанием молочных продуктов, сахара и яиц, а также увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий.
Самыми дорогими составляющими праздничного корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 72 грн (110-180 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 68 грн из расчета 110-160 грн за 1 кг. По сравнению с 2016 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 5%, а домашней колбасы - на 18%.
Так, сало (0,5 кг) обойдется в 20 грн из расчета 25-67 грн за 1 кг.
Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 53 грн (93-129 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 51 грн (86-138 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 24 грн (36-69 грн за 1 кг).
Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) - 17 грн. (10-13 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 11 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года - 7-15 грн.
При наполнении Пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - его стоимость вырастет до 520 грн. Это на 31 грн или на 6,3% больше стоимости корзине такого же состава в 2016 году.
Однако, несмотря на снижение покупательной способности населения в текущем году, по прогнозам экспертов, украинцы будут экономить на дорогой части Пасхальной корзины. Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Сбережения могут проявиться в использовании более дешевой продукции или в уменьшении количества продукта в корзине.
Напомним, цены на продукты к Пасхе подскочат на 15%.
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