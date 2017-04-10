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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77534 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111200 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169435 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124577 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121733 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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В этом году Пасхальная корзина будет стоить около 377 грн - эксперты

В этом году Пасхальная корзина будет стоить около 377 грн - эксперты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Стоимость Пасхальной корзины по средним ценам по Украине по состоянию на начало апреля составит около 377 грн, что на 28 грн или на 8% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 349 грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Института аграрной экономики.

Отмечается, что стоимость основной составляющей - пасхи домашней выпечки - составит около 60 грн за 1 кг. Готовая пасха в магазине из расчета на 1 кг обойдется в 65-174 грн.

Рост стоимости пасхи связан с подорожанием молочных продуктов, сахара и яиц, а также увеличением стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий.

Самыми дорогими составляющими праздничного корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 72 грн (110-180 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 68 грн из расчета 110-160 грн за 1 кг. По сравнению с 2016 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 5%, а домашней колбасы - на 18%.

Так, сало (0,5 кг) обойдется в 20 грн из расчета 25-67 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 53 грн (93-129 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 51 грн (86-138 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 24 грн (36-69 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) - 17 грн. (10-13 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 11 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года - 7-15 грн.

При наполнении Пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - его стоимость вырастет до 520 грн. Это на 31 грн или на 6,3% больше стоимости корзине такого же состава в 2016 году.

Однако, несмотря на снижение покупательной способности населения в текущем году, по прогнозам экспертов, украинцы будут экономить на дорогой части Пасхальной корзины. Это касается, в частности, домашней колбасы, буженины, сыра. Сбережения могут проявиться в использовании более дешевой продукции или в уменьшении количества продукта в корзине.

Напомним, цены на продукты к Пасхе подскочат на 15%.

Как сообщал УНН, в Киеве стартовал VII Всеукраинский фестиваль писанок.

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