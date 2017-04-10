В этом году Пасхальная корзина будет стоить около 377 грн - эксперты

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Стоимость Пасхальной корзины по средним ценам по Украине по состоянию на начало апреля составит около 377 грн, что на 28 грн или на 8% дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 349 грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Института аграрной экономики.