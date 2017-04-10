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Цьогоріч Великодній кошик коштуватиме близько 377 грн - експерти

Цьогоріч Великодній кошик коштуватиме близько 377 грн - експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вартість Великоднього кошика за середніми цінами по Україні станом на початок квітня складе близько 377 грн, що на 28 грн або на 8% дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 349 грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Інституту аграрної економіки.

Зазначається, що вартість основної складової – паски домашньої випічки – складе близько 60 грн за 1 кг. Готова паска в магазині з розрахунку на 1 кг обійдеться у 65-174 грн.

Зростання вартості паски пов’язане з подорожчанням молочних продуктів, цукру та яєць, а також збільшенням вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств.

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 72 грн (110-180 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 68 грн з розрахунку 110-160 грн за 1 кг. Порівняно з 2016 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 5%, а домашньої ковбаси – на 18%.

Так, сало (0,5 кг) обійдеться в 20 грн з розрахунку 25–67 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 53 грн (93-129 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 51 грн (86-138 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 24 грн (36-69 грн за 1 кг).

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) – 17 грн. (10-13 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 11 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року – 7-15 грн.

У разі наповнення Великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 520 грн. Це на 31 грн або на 6,3% більше вартості кошику такого ж складу у 2016 році.

Однак, зважаючи на зниження купівельної спроможності населення в поточному році, за прогнозами експертів, українці будуть заощаджувати на дорогій частині Великоднього кошику. Це стосується, зокрема, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру. Заощадження можуть проявитися у використанні більш дешевої продукції або у зменшенні кількості продукту у кошику.

Нагадаємо, ціни на продукти до Великодня підскочать на 15%.

Як повідомляв УНН, в Києві стартував VII Всеукраїнський фестиваль писанок.

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