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На этой неделе Украина и Эстония начнут экспертные обсуждения по концепции "Государство в смартфоне"

Киев • УНН

 • 10400 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. На этой неделе Украина и Эстония начнут обсуждение сотрудничества над концепцией "Государство в смартфоне". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

На этой неделе Украина и Эстония начнут экспертные обсуждения по концепции "Государство в смартфоне"

Сообщается, что 10-11 июня украинская делегация во главе с советником Президента Украины Михаилом Федоровым находилась в Эстонии с рабочим визитом для получения профессиональной оценки концепции "Государство в смартфоне" и привлечения качественной экспертизы в будущем.

"Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства" - опыт этой страны действительно впечатляет. Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции "Государство в смартфоне", чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", - отметил Федоров.

По его словам, украинская делегация получила положительную обратную связь относительно планов от эстонских экспертов, а также договорилась об конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развития системы "Трембита", современной электронной идентификации SmartID и внедрение e-Residency.

Отмечается, что уже на этой неделе начнутся экспертные обсуждения концепции "Государство в смартфоне", после чего документ будет обнародован - с детальным планом действий на 2019 год и стратегическими целями до 2024 года.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".

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