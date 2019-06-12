Цього тижня Україна та Естонія почнуть експертні обговорення щодо концепції "Держава у смартфоні"

Повідомляється, що 10-11 червня українська делегація на чолі з радником Президента України Михайлом Федоровим перебувала в Естонії з робочим візитом для отримання професійної оцінки концепції "Держава у смартфоні" та залучення якісної експертизи у майбутньому.



"Саме Естонія першою у світі запровадила електронну взаємодію реєстрів та ID-картки, провела електронні вибори та досягла показника онлайн-послуг у 99%, надала можливість "електронного громадянства" – досвід цієї країни справді вражає. Наша мета – застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології й підходи для впровадження концепції "Держава у смартфоні", щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо", – зазначив Федоров.



За його словами, українська делегація отримала позитивний зворотний зв’язок щодо планів від естонських експертів, а також домовилася про конкретну підтримку щодо проведення аудиту реєстрів, розвитку системи "Трембіта", сучасної електронної ідентифікації SmartID та запровадження e-Residency.



Зазначається, що вже цього тижня розпочнуться експертні обговорення концепції "Держава у смартфоні", після чого документ буде оприлюднено – з детальним планом дій на 2019 рік та стратегічними цілями до 2024 року.



Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський заявив про намір зробити "державу в смартфоні".