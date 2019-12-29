В этом году жители Земли смогут увидеть два солнечных затмения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В течение 2020 ожидается два солнечных и целых четыре лунных затмения, сообщает УНН.
Итак, уже 10 января ожидается полутеневое лунное затмение. Месяц пройдет через земную полутень. Можно будет наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Западной Австралии.
Также полутеневое лунное затмение, которое можно будет наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Австралии, ожидается 5 июня.
А уже 21 июня можно будет наблюдать кольцевое солнечное затмение. Такое затмение происходит, когда спутник далеко от Земли и не может полностью перекрыть Солнце, но корона светила не просматривается. Затмение будет хорошо видно в небе над Центральной Африкой, Саудовской Аравии, Индией, на юге Китая, и над Тихим Океаном.
Также полутеневые лунные затмения будут происходить 5 июля и 30 ноября.
А 14 декабря состоится полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет заметить в некоторых южных частях Чили и Аргентины.
Больше о астрономические события читайте в материале УНН “Соединение Юпитера с Сатурном и затмение: знаменательные астрономические события 2020”.