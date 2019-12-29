В этом году жители Земли смогут увидеть два солнечных затмения

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 54561 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125030 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130784 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128725 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154250 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112918 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112920 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109995 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132350 просмотра

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В этом году жители Земли смогут увидеть два солнечных затмения

В этом году жители Земли смогут увидеть два солнечных затмения

Киев  •  УНН

 • 27057 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В течение 2020 ожидается два солнечных и целых четыре лунных затмения, сообщает УНН.

Итак, уже 10 января ожидается полутеневое лунное затмение. Месяц пройдет через земную полутень. Можно будет наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Западной Австралии.

Также полутеневое лунное затмение, которое можно будет наблюдать с территории Африки, Азии, Европы, Индийского океана и Австралии, ожидается 5 июня.

А уже 21 июня можно будет наблюдать кольцевое солнечное затмение. Такое затмение происходит, когда спутник далеко от Земли и не может полностью перекрыть Солнце, но корона светила не просматривается. Затмение будет хорошо видно в небе над Центральной Африкой, Саудовской Аравии, Индией, на юге Китая, и над Тихим Океаном.

Также полутеневые лунные затмения будут происходить 5 июля и 30 ноября.

А 14 декабря состоится полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет заметить в некоторых южных частях Чили и Аргентины.

Больше о астрономические события читайте в материале УННСоединение Юпитера с Сатурном и затмение: знаменательные астрономические события 2020”.

Украинские Национальные Новости

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