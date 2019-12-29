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Цього року жителі Землі зможуть побачити два сонячних затемнення

Цього року жителі Землі зможуть побачити два сонячних затемнення

Київ • УНН

 • 27057 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом 2020 року очікується два сонячних і цілих чотири місячних затемнення, повідомляє УНН.

Отже, вже 10 січня очікується напівтіньове місячне затемнення. Місяць пройде через земну півтінь. Можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану і Західної Австралії.

Також напівтіньове місячне затемнення, яке можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану та Австралії, очікується 5 червня.

А вже 21 червня можна буде спостерігати кільцеве сонячне затемнення. Таке затемнення відбувається, коли супутник далеко і Землі і не може повністю перекрити Сонце, але корона світила не проглядається. Затемнення буде добре видно в небі над Центральною Африкою, Саудівської Аравії, Індії, на півдні Китаю, і над Тихим Океаном.

Також напівтіньові місячні затемнення відбуватимуться 5 липня та 30 листопада.

А 14 грудня відбудеться повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде помітити в деяких південних частинах Чилі та Аргентини.

Більше про астрономічні події читайте у матеріалі УННЗ’єднання Юпітера з Сатурном та затемнення: найзнаменніші астрономічні події 2020 року

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