Цього року жителі Землі зможуть побачити два сонячних затемнення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Протягом 2020 року очікується два сонячних і цілих чотири місячних затемнення, повідомляє УНН.
Отже, вже 10 січня очікується напівтіньове місячне затемнення. Місяць пройде через земну півтінь. Можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану і Західної Австралії.
Також напівтіньове місячне затемнення, яке можна буде спостерігати з території Африки, Азії, Європи, Індійського океану та Австралії, очікується 5 червня.
А вже 21 червня можна буде спостерігати кільцеве сонячне затемнення. Таке затемнення відбувається, коли супутник далеко і Землі і не може повністю перекрити Сонце, але корона світила не проглядається. Затемнення буде добре видно в небі над Центральною Африкою, Саудівської Аравії, Індії, на півдні Китаю, і над Тихим Океаном.
Також напівтіньові місячні затемнення відбуватимуться 5 липня та 30 листопада.
А 14 грудня відбудеться повне сонячне затемнення. Повну фазу можна буде помітити в деяких південних частинах Чилі та Аргентини.
Більше про астрономічні події читайте у матеріалі УНН “З’єднання Юпітера з Сатурном та затемнення: найзнаменніші астрономічні події 2020 року”