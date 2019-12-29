В этом году заработает государственная программа поддержки предпринимательства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 февраля 2020 заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, сообщает УНН.
Предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места; под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создающнго новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%; и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.
Ожидается, что кредиты можно будет брать в любой сфере деятельности, в частности в таких как энергетика, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги.