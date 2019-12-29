Цього року запрацює державна програма підтримки підприємництва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 лютого 2020 року запрацює програма з підтримки малого і середнього підприємництва, що передбачає доступне кредитування під 5-9% річних, повідомляє УНН.
Передбачається видача кредитів у розмірі до 1,5 млн грн строком на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виторг до 25 млн грн і створюються мінімум два робочих місця; під 7% річних для бізнесу з виторгом до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижена на 0,5%; і під 9% річних для бізнесу з виторгом до 50 млн грн.
Очікується, що кредити можна буде брати в будь-якій сфері діяльності, зокрема в таких як енергетика, освіта, охорона здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги й будь-які інші послуги.