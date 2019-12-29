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Цього року запрацює державна програма підтримки підприємництва

Цього року запрацює державна програма підтримки підприємництва

Київ • УНН

 • 19778 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 лютого 2020 року запрацює програма з підтримки малого і середнього підприємництва, що передбачає доступне кредитування під 5-9% річних, повідомляє УНН.

Передбачається видача кредитів у розмірі до 1,5 млн грн строком на 5 років під 5% річних, якщо передбачається виторг до 25 млн грн і створюються мінімум два робочих місця; під 7% річних для бізнесу з виторгом до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижена на 0,5%; і під 9% річних для бізнесу з виторгом до 50 млн грн.

Очікується, що кредити можна буде брати в будь-якій сфері діяльності, зокрема в таких як енергетика, освіта, охорона здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги й будь-які інші послуги.

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