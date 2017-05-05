В этом году Украина импортировала свинины более чем на 1 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Украина в январе-апреле 2017 года импортировала 724 тонны свинины на общую сумму 1,2 млн долл. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.
По итогам 4 месяцев этого года основным импортером свинины в Украину являются Нидерланды. Так, из Нидерландов было импортировано свинины на 633 тыс. долл.
Второе место в списке стран-импортеров свинины в Украину занимает Германия.
Из Германии в январе-апреле было импортировано свинины на общую сумму 230 тыс. долл.
Польша занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров свинины в Украину.
Также отмечается, что по итогам 4 месяцев Украина экспортировала 2,3 млн тонн свинины на общую сумму 4,7 млн долл.
Напомним, по данным Ассоциации животноводов, в Украине поголовье свиней и крупного рогатого скота продолжает уменьшаться, поэтому спрос будет удовлетворяться импортированным сырьем, в частности в 2017 году импорт мяса вырастет на 20% по сравнению с 2016 годом.
Добавим, что существенное сокращение поголовья свиней в Украине происходит из-за эпидемии АЧС (африканская чума свиней).
При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, обновленная недавно Госпродпотребслужбой инструкция по борьбе с АЧС так и не гарантирует сохранение всего здорового поголовья свиней.