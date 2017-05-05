Цього року Україна імпортувала свинини більше ніж на 1 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Україна у січні-квітні 2017 року імпортувала 724 тонни свинини на загальну суму 1,2 млн дол. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.
За підсумками 4 місяців цього року основним імпортером свинини в Україну є Нідерланди. Так, з Нідерландів було імпортовано свинини на 633 тис. дол.
Друге місце у списку країн-імпортерів свинини в Україну посідає Німеччина.
З Німеччини у січні-квітні було імпортовано свинини на загальну суму 230 тис. дол.
Польща посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів свинини в Україну.
Також зазначається, що за підсумками 4 місяців Україна експортувала 2,3 млн тонн свинини на загальну суму 4,7 млн дол.
Нагадаємо, за даними Асоціації тваринників, в Україні поголів’я свиней та великої рогатої худоби продовжує зменшуватись, тому попит задовольнятиметься імпортованою сировиною, зокрема у 2017 році імпорт м’яса зросте на 20% у порівнянні з 2016 роком.
Додамо, що суттєве скорочення поголів’я свиней в Україні відбувається через епідемію АЧС (африканська чума свиней).
При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, оновлена нещодавно Держпродспоживслужбою інструкція щодо боротьби з АЧС так і не гарантує збереження всього здорового поголів’я свиней.