В этом году более 900 осужденных получили аттестат о полном общем среднем образовании

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84585 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102180 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127122 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107570 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127615 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101320 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102130 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В этом году более 900 осужденных получили аттестат о полном общем среднем образовании

В этом году более 900 осужденных получили аттестат о полном общем среднем образовании

Киев  •  УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В 2019-2020 учебном году 918 осужденных получили аттестат о полном общем среднем образовании. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Минюста.

"За 6 месяцев 2020 года в учреждения исполнения прибыло 478 осужденных, не имеющих полного общего среднего образования", - добавляется в сообщении.

Так, в целом в настоящее время наказание в виде лишения свободы отбывают 3576 человек, не имеющих образования, из них:
▪️ 2765 - не имеют полного общего среднего образования;
▪️ 715 - не имеют базового среднего образования;
▪️ 67 - не имеют начального образования;
▪️ 29 - неграмотные.

"В связи с завершением 2019/2020 учебного года, 918 осужденных получили аттестат о полном общем среднем образовании", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году благодаря сотрудничеству департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Украинского центра оценивания качества образования лица, осужденные к лишению свободы, и лица, взятые под стражу, получили возможность пройти ВНО.

"В результате уже с 24 июля 2020 года стартовала дополнительная сессия ВНО для заключенных. В учреждениях исполнения наказаний в 2020 году для участия в ВНО зарегистрировались 137 осужденных. Результаты дополнительной сессии станут известны до 14 августа", - суммируется в сообщении.

Напомним, в Министерстве юстиции анонсировали большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр".

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