В этом году более 900 осужденных получили аттестат о полном общем среднем образовании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В 2019-2020 учебном году 918 осужденных получили аттестат о полном общем среднем образовании. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Минюста.
"За 6 месяцев 2020 года в учреждения исполнения прибыло 478 осужденных, не имеющих полного общего среднего образования", - добавляется в сообщении.
Так, в целом в настоящее время наказание в виде лишения свободы отбывают 3576 человек, не имеющих образования, из них:
▪️ 2765 - не имеют полного общего среднего образования;
▪️ 715 - не имеют базового среднего образования;
▪️ 67 - не имеют начального образования;
▪️ 29 - неграмотные.
"В связи с завершением 2019/2020 учебного года, 918 осужденных получили аттестат о полном общем среднем образовании", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году благодаря сотрудничеству департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний и Украинского центра оценивания качества образования лица, осужденные к лишению свободы, и лица, взятые под стражу, получили возможность пройти ВНО.
"В результате уже с 24 июля 2020 года стартовала дополнительная сессия ВНО для заключенных. В учреждениях исполнения наказаний в 2020 году для участия в ВНО зарегистрировались 137 осужденных. Результаты дополнительной сессии станут известны до 14 августа", - суммируется в сообщении.
Напомним, в Министерстве юстиции анонсировали большую распродажу тюрем, которая начнется с выставления на продажу государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр".