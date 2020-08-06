Цього року понад 900 засуджених отримали атестат про повну загальну середню освіту

"За 6 місяців 2020 року до установ виконання прибуло 478 засуджених, які не мають повної загальної середньої освіти", - додається у повідомленні.

Так, в цілому на даний час покарання у виді позбавлення волі відбувають 3576 осіб, які не мають освіти, з них:

▪️ 2765 – не мають повної загальної середньої освіти;

▪️ 715 – не мають базової середньої освіти;

▪️ 67 – не мають початкової освіти;

▪️ 29 – неписемні.

"У зв’язку із завершенням 2019/2020 навчального року, 918 засуджених отримали атестат про повну загальну середню освіту", - додається у повідомленні.

Зазначається, що у 2020 році завдяки співпраці департаменту з питань виконання кримінальних покарань та Українського центру оцінювання якості освіти особи, засуджені до позбавлення волі, та особи, узяті під варту, отримали можливість пройти ЗНО.

"У результаті вже з 24 липня 2020 року стартувала додаткова сесія ЗНО для ув’язнених. В установах виконання покарань в 2020 році для участі у ЗНО зареєструвались 137 засуджених. Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня", - підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції анонсували великий розпродаж в’язниць, який розпочнеться із виставлення на продаж державної установи "Ірпінський виправний центр".