В этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции - Зеленский

Детали

Вчера, 11 января, во Львове встретились президенты Украины, Польши и Литвы. По словам Зеленского, руководители государств обсудили поддержку Украины в Европейском союзе и НАТО. Гарант заверил, что литовские и польские друзья всесторонне поддерживают Украину.

Цитата

“Уже в этом году должны выйти на ощутимый прогресс в европейской интеграции. Это касается прежде всего начала переговоров о членстве. Польша и Литва одинаково и всесторонне готовы нас поддерживать, видят нас полностью интегрированными в европейские и евроатлантические структуры”, — сказал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что Украина подает заявку “по ускоренной процедуре” на членство в НАТО. Заявку о членстве Украины в НАТО публично поддержали уже 11 стран.

Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС 23 июня.