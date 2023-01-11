Цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна має вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції, пише УНН.
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Учора, 11 січня, у Львові зустрілися президенти України, Польщі та Литви. За словами Зеленського, очільники держав обговорили підтримку України в Європейському союзі та НАТО. Гарант запевнив, що литовські та польські друзі всебічно підтримують Україну.
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"Вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур", — сказав Президент.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив 30 вересня, що Україна подає заявку "за прискореною процедурою" на членство в НАТО. Заявку про членство України в НАТО публічно підтримали вже 11 країн.
Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС 23 червня.