Цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції — Зеленський

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Учора, 11 січня, у Львові зустрілися президенти України, Польщі та Литви. За словами Зеленського, очільники держав обговорили підтримку України в Європейському союзі та НАТО. Гарант запевнив, що литовські та польські друзі всебічно підтримують Україну.

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"Вже цього року маємо вийти на відчутний прогрес у європейській інтеграції. Це стосується передусім початку переговорів щодо членства. Польща й Литва однаково та всебічно готові нас підтримувати, бачать нас повністю інтегрованими до європейських і євроатлантичних структур", — сказав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив 30 вересня, що Україна подає заявку "за прискореною процедурою" на членство в НАТО. Заявку про членство України в НАТО публічно підтримали вже 11 країн.

Єврорада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС 23 червня.