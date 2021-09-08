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ВСК Рады разоблачила менеджмент "Укрзализныци" в многолетней лжи и манипуляциях

ВСК Рады разоблачила менеджмент "Укрзализныци" в многолетней лжи и манипуляциях

Киев  •  УНН

 • 45524 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Много лет менеджмент "Укрзализныци" занимался очковтирательством: искаженные отчеты и финансовые планы, иллюзия изменений, пиар несуществующих достижений и ребрендинг, которым закрашены дыры заржавелой репутации - все это привело к тому, что государственный перевозчик уже не способен удовлетворять потребности экономики страны в перевозках. Об этом заявила глава Временной следственной комиссии, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Детали

Но признать проблему - половина успеха в ее решении, говорит она.

"Наша ВСК считает одной из ключевых своих задач - разоблачить и показать обществу многолетнюю ложь и манипуляции, которыми прикрывалась некомпетентность чиновников Укрзализныци", - отметила Гришина.

Нардеп привела цитату из одного из писем, поступивших в ее адрес как главы ВСК. В нем рядовой железнодорожник, которому болит за компанию, рассказывает о реальной ситуации, которую не видят, не хотят замечать или умышленно замалчивают Наблюдательный совет и правление Укрзализныци.

"Цитирую: "ВСК просила назвать конкретных виновников ситуации с провалом доставки грузов, но и.о. члена правления Роман Черницкий и директор по логистике Александр Заруба не смогли их найти из-за комплексности проблемы ... Работаю на станции Коломыя, на ответственных должностях более 20 лет. Из имеющихся 13 путей для приема-отправления, сортировки грузовых и пассажирских поездов - три пути закрыты вообще для движения (нечем и кем ремонтировать), пять путей постоянно заняты "больными" вагонами для ремонта, списанными в вагонное депо (нечем и кем ремонтировать), осталось три свободных пути, по которым должны проехать, провести скрещивания все пассажирские, пригородные и где-то когда-то грузовые поезда ... и так последние 3-4 года, и все труднее и труднее ... Средний возраст работающих примерно 45 -50+ лет, вся молодежь разбежались, за такие "деньги" никто не хочет работать..."

И такая ситуация не только на станции Коломыя, а почти по всей сети железных дорог Украины ", - отметила Гришина.

Она напомнила, что члены ВСК совершили много выездов, в частности, побывали на месте аварии поезда Интерсити +, под Запорожьем, и там тоже увидели заброшенную инфраструктуру, кладбища непригодного подвижного состава, проваленные поставки материалов для ремонтов путей, а главное - отсутствие достаточного количества работников для содержания путей.

"Люди не имеют, чем работать, не имеют спецодежды, нормальных зарплат и надежд на лучшее, потому бегут из железной дороги. Не хватает монтеров пути, машинистов, дежурных. И действительно, очень удивляет не только ВСК, но и рядовых железнодорожников, что при таких обстоятельствах, отвечая на запрос ВСК о причинах срывов своевременной доставки грузов, ответственный за инфраструктуру в Укрзализныце и.о. члена правления Роман Черницкий не причисляет себя к виновным в этой позорной ситуации.

Но все фамилии виновников названы в промежуточном отчете ВСК, и этот список еще не окончательный. Мы будем работать над тем, чтобы ответственность за доведение Укрзализныци до плачевного состояния была неотвратимой.

Спасибо железнодорожникам, которые помогают нам поднимать и освещать имеющиеся проблемы государственной компании. Уверяю, что каждое ваше обращение в мой адрес и в адрес ВСК не останется без внимания", - подытожила Гришина.

Дополнение

ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

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